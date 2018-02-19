29 رحلة مصرية تغادر للمدن السياحية المصرية

29 رحلة مصرية تغادر للمدن السياحية المصريةالإثنين، 19 فبراير 2018 02:12 ص
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية انطلاق 29 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إالى المدن السياحية المصرية لنقل ألفان و199 سائح مصرى وعربى وأجنبة لقضاء اجازاتهم.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
وشهد المطار انطلاق 7 رحلات الى مدينتى الغردقة و6 الى شرم الشيخ و 5 رحلات الى مدينتى الأقصر واسوان بالاضافة الى رحلة اخرى لكلا من برج العرب وأبو سمبل ومرسي علم، كما سيرت احدى الشركات الخاصة رحلتين للغردقة وشرم الشيخ.
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