200 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للتجارة الخارجية 2018/2019

200 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للتجارة الخارجية 2018/2019الإثنين، 19 فبراير 2018 05:41 م
اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت اليوم لجمعية العامة لشركة مصر للتجارة الخارجية لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
ناقشت الجمعية خطط الشركة للعام المالى، والتى تهدف إلى اتباع سياسات سعرية مرنة بفروع البيع، واتخاذ اجراءات فعالة للتخلص من المخزون بطىء الحركة مع فتح أسواق تصديرية للمنتج المصرى، وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات بنحو 200 مليون جنية، مقابل 172.2 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 16.1%.
كما تستهدف صافى ربح مبلغ 9 مليون جنيهاً مقابل 5.2 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 73.3%.
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