164.4 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للاستيراد والتصدير 2018/2019

164.4 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للاستيراد والتصدير 2018/2019الإثنين، 19 فبراير 2018 04:19 م
اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
عقد الجمعية العامة لشركة مصر للاستيراد والتصدير اليوم الاثنين الموافق لمناقشة الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى".
ناقشت الجمعية خطط الشركة التى تهدف إلى تنشيط وتسويق أنشطتها المختلفة، لا سيما نشاط استيراد السلع المستوردة ونشاط التصدير مع الاستفادة الكاملة من امكانياتها المتاحة فى توفير أماكن للتخزين والتبريد حيث تبلغ السعة التخزينية للثلاجات 10 ألف طن بعد تطويرها.
وتوقعت الشركة أن تحقق إيرادات بنحو 164.4 مليون جنية مقابل 56.7 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 190%.
كما تستهدف صافى ربح مبلغ 8 ملايين جنيه، مقابل 2.6 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 204.6%.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة