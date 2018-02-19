164.4 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للاستيراد والتصدير 2018/2019





كتب عبد الحليم سالم

عقد الجمعية العامة لشركة مصر للاستيراد والتصدير اليوم الاثنين الموافق لمناقشة الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى".

ناقشت الجمعية خطط الشركة التى تهدف إلى تنشيط وتسويق أنشطتها المختلفة، لا سيما نشاط استيراد السلع المستوردة ونشاط التصدير مع الاستفادة الكاملة من امكانياتها المتاحة فى توفير أماكن للتخزين والتبريد حيث تبلغ السعة التخزينية للثلاجات 10 ألف طن بعد تطويرها.

وتوقعت الشركة أن تحقق إيرادات بنحو 164.4 مليون جنية مقابل 56.7 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 190%.

كما تستهدف صافى ربح مبلغ 8 ملايين جنيه، مقابل 2.6 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 204.6%.