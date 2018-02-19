video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

164.4 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للاستيراد والتصدير 2018/2019

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:19 م
164.4 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة مصر للاستيراد والتصدير 2018/2019 اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

عقد الجمعية العامة لشركة مصر للاستيراد والتصدير اليوم الاثنين الموافق لمناقشة الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى".

 

ناقشت الجمعية خطط الشركة التى تهدف إلى تنشيط وتسويق أنشطتها المختلفة، لا سيما نشاط استيراد السلع المستوردة ونشاط التصدير مع الاستفادة الكاملة من امكانياتها المتاحة فى توفير أماكن للتخزين والتبريد حيث تبلغ السعة التخزينية للثلاجات 10 ألف طن بعد تطويرها.

 

وتوقعت الشركة أن تحقق إيرادات بنحو 164.4 مليون جنية مقابل 56.7 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 190%.

 

كما تستهدف صافى ربح مبلغ  8 ملايين جنيه، مقابل 2.6 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 204.6%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القابضة للنقل البحرى" تجهز خطة لاستغلال أصول الشركات التجارية

وزير قطاع الأعمال يلتقى مهاب مميش لبحث أوجه التعاون مع "القابضة للنقل"

مصر للاستيراد والتصدير

القابضة للنقل

اللواء محمد يوسف



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة