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الإثنين، 19 فبراير 2018 08:27 م
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وول ستريت: عطلة رسمية بمناسبة عيد "يوم الرؤساء"

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:04 م
وول ستريت: عطلة رسمية بمناسبة عيد "يوم الرؤساء" البورصة الامريكية


أ ش أ
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تشهد أسواق الأسهم الأمريكية عطلة رسمية فى تعاملات اليوم الإثنين بمناسبة عيد يوم الرؤساء، على أن تستأنف تداولاتها غدا الثلاثاء.

وتمنح السلطة الاتحادية فى الولايات المتحدة، مواطنيها عطلة رسمية فى ثالث إثنين من فبراير من كل عام، للاحتفال بـ"يوم الرؤساء" الذي يصادف عيد ميلاد الرئيس الأمريكى، جورج واشنطن.

واعتمدت الولايات المتحدة هذه العطلة منذ عام 1885، لكن هذا الموعد لا يشمل الولايات كافة، إذ أن بعضها يحتفل بهذه المناسبة فى 12 فبراير، الذي يصاف عيد ميلاد أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر.

وأدى هذا التباين إلى أن يقترح مشرعون أن يجري دمج العطلتين في يوم واحد، لكن قرار الكونجرس النهائى أبقى العطلة الاتحادية يوم عيد ميلاد واشنطن.

وكان الاحتفال يتم فى 22 فبراير من كل عام، قبل أن يتغير إلى ثالث اثنين من الشهر نفسه.

وخصص هذا اليوم لتكريم الذين تولوا رئاسة الولايات المتحدة، خاصة الرئيس جورج واشنطن، الذى أدى دورا تاريخيا في حرب الاستقلال وتوحيد البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة التعاملات الإلكترونية اليوم الاثنين لتواصل مكاسبها التى سجلتها فى جلسة يوم الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي 35 نقطة، بما يوازي 0.1%، ليتداول عند مستوى 25271 نقطة.

وأضافت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 5.25 نقطة، بما يوازى 0.2%، ليصل إلى مستوى 2740.25 نقطة، وربحت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك-100" 17.75 نقطة، بما يوازي 0.3%، ليسجل 6804.50 نقطة.

 

 


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