وكيل صحة الغربية: استمرار حملة القضاء على فيروس سى لليوم السادس

الغربيه - محمد طارق

صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، استمرار حملة القضاء على فيرس سى مع تزايد ملحوظ للمترددين على سيارات الفحص، المجهزة بأربعة فرق للكشف وعمل المسح الشامل بمركز طنطا وسمنود .

حيث تتمركز الفرق بطنطا بمركز طبى سعيد، مركز طبى سيجر، مركز طب الاسرة ميت حبيش البحرية، وبالإدارة الصحية بسمنود، وذلك منذ يوم الثلاثاء 13/ 2 وذلك بتكثيف عدد الاطباء وفنيى المعامل والإحصائيين والسائقين فالكل يعمل على قدم وساق يوميا لخدمة المرضى.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم فحص المترددين، وبالفعل تم تبليغ الحالات المصابة لصرف العلاج بأماكن تمركز السيارات وجارى استكمال فحص الحالات بصفة دورية ويتم علاج الحالات بأماكن تمركز الحملات وعلاج جميع الحالات مجانا.