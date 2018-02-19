وفد أجنبى يزور مديرية الزراعة بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

استقبل المهندس ماهر سويلم وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وفدا أجنبيا متعدد الجنسيات من قارات (آسيا – إفريقيا – أمريكا اللاتينية) فى أولى أيام زيارته لمحافظة دمياط ضمن برنامج (معاملات ما بعد الحصاد والتصنيع الغذائي) والذي يستمر لمدة أربعة أيام بمحافظة دمياط .

حيث إبتدأ الوفد اليوم بزيارة مدرسة دمياط الثانوية الزراعية حيث تم زيارة مزرعة الإنتاج الداجني ومزرعة الإنتاج الحيواني الخاصة بالمدرسة وكذلك قسم التصنيع الغذائي وتصنيع المعجنات حيث تم عرض أهم أساليب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة .

وتحدث سويلم عن السمات العامة للمحافظة معددًا أهم الصناعات والحرف التي تتميز بها المحافظة موضحًا تميز المحافظة في صناعات الأجبان وأهم الأساليب الحديثة المتبعة لزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وأوضح سويلم أهم الزراعات التي تنتشر بمحافظة دمياط وأهم المعاملات المتبعة في حفظ تداول المحاصيل المنتجة مجيبًا عن كافة تساؤلات الضيوف.

