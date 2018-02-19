وظائف بالإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بجامعة السادات.. تعرف عليها

وظائف بالإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بجامعة السادات.. تعرف عليهاالإثنين، 19 فبراير 2018 02:00 ص
المنوفية _ محمد فتحى
أعلنت جامعة مدينة السادات عن شغل وظائف الإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بالندب وذلك طبقاً للقانون رقم "81" لسنة 2016
1-إدارة الترتيب وموازنة الوظائف بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة
2-إدارة التنظيم وطرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة
3-إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة
4-إدارة التوثيق بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
5-إدارة النشر بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
6-إدارة منح وتحرير الشهادات بالإدارة العامة للدراسات العليا
7-إدارة خدمات تمويل البحوث بالإدارة العامة للدراسات العليا
8-إدارة تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات البيئية
9-إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للمزارع
10-إدارة إدارة شئون المقر بالإدارة العامة للشئون الإدارية
11-إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية
12-إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة
13-إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للموارد البشرية
14-إدارة شئون العاملين (كادر خاص) بالإدارة العامة للموارد البشرية
15-إدارة المخزن والعهد بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن
16-إدارة مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع
17-إدارة الشئون المالية بكلية التجارة
ما الشروط التى يجب توافره فى المتقدم؟
1_ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل .
2_ قضاء مدة بينية قدرها (6) سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
3_ اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح .
4_ تقدم الطلبات شخصيا برسم لرئيس الجامعة
5_ مدة الإعلان أسبوع من تاريخ الإعلان ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو السابقة على الإعلان.
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