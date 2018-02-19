وظائف بالإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بجامعة السادات.. تعرف عليها





المنوفية _ محمد فتحى

أعلنت جامعة مدينة السادات عن شغل وظائف الإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بالندب وذلك طبقاً للقانون رقم "81" لسنة 2016

1-إدارة الترتيب وموازنة الوظائف بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة

2-إدارة التنظيم وطرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة

3-إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة

4-إدارة التوثيق بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

5-إدارة النشر بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

6-إدارة منح وتحرير الشهادات بالإدارة العامة للدراسات العليا

7-إدارة خدمات تمويل البحوث بالإدارة العامة للدراسات العليا

8-إدارة تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات البيئية

9-إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للمزارع

10-إدارة إدارة شئون المقر بالإدارة العامة للشئون الإدارية

11-إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية

12-إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة

13-إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للموارد البشرية

14-إدارة شئون العاملين (كادر خاص) بالإدارة العامة للموارد البشرية

15-إدارة المخزن والعهد بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن

16-إدارة مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

17-إدارة الشئون المالية بكلية التجارة

ما الشروط التى يجب توافره فى المتقدم؟

1_ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل .

2_ قضاء مدة بينية قدرها (6) سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

3_ اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح .

4_ تقدم الطلبات شخصيا برسم لرئيس الجامعة

5_ مدة الإعلان أسبوع من تاريخ الإعلان ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو السابقة على الإعلان.





