video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وظائف بالإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بجامعة السادات.. تعرف عليها

الإثنين، 19 فبراير 2018 02:00 ص
وظائف بالإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بجامعة السادات.. تعرف عليها جامعة مدينة السادات


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلنت جامعة مدينة السادات عن شغل وظائف الإدارات التنفيذية بدرجة مدير إدارة بالندب وذلك طبقاً للقانون رقم "81" لسنة 2016

1-إدارة الترتيب وموازنة الوظائف بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة

2-إدارة التنظيم وطرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة

3-إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة

4-إدارة التوثيق بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

5-إدارة النشر بالإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

6-إدارة منح وتحرير الشهادات بالإدارة العامة للدراسات العليا  

7-إدارة خدمات تمويل البحوث بالإدارة العامة للدراسات العليا  

8-إدارة تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات البيئية

9-إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للمزارع

10-إدارة إدارة شئون المقر بالإدارة العامة للشئون الإدارية

11-إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية

12-إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة

13-إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للموارد البشرية

14-إدارة شئون العاملين (كادر خاص) بالإدارة العامة للموارد البشرية

15-إدارة المخزن والعهد بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن

16-إدارة مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع

17-إدارة الشئون المالية بكلية التجارة

 

ما الشروط التى يجب توافره فى المتقدم؟

1_ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل .

2_ قضاء مدة بينية قدرها (6) سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

3_ اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة بنجاح .

 4_ تقدم الطلبات شخصيا برسم لرئيس الجامعة

5_ مدة الإعلان أسبوع من تاريخ الإعلان ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو السابقة على الإعلان.


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظة المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه السادات



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة