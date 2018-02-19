وزير الطيران يصل مطار القاهرة لافتتاح "هنجر" صيانة تابع لشركة مصر للطيران

وزير الطيران يصل مطار القاهرة لافتتاح "هنجر" صيانة تابع لشركة مصر للطيرانالإثنين، 19 فبراير 2018 04:56 م
شريف فتحى وزير الطيران
كتب محمود عبد الغنى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وزير الطيران المدنى شريف فتحى، لافتتاح "هنجر" صيانة جديد تابع لشركة مصر للطيران.
ومن المقرر أن يحضر الافتتاح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، ورؤساء الشركات التابعة، وقيادات وزارة الطيران المدنى.
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