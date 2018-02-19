video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يستقبل سفير جمهورية مالى بالقاهرة

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:24 م
وزير الطيران يستقبل سفير جمهورية مالى بالقاهرة وزير الطيران يستقبل سفير جمهورية مالى بالقاهرة


كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدنى بمكتبه، اليوم الاثنين، مامادو مانجارا سفير جمهورية مالى بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الطيران المدنى وخلال اللقاء تم بحث الية تطوير اتفاقية النقل الجوي بين مصر ودولة مالى .
 
ومن جانبه، أعرب سفير مالى عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون بين مصر ومالى فى مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى والاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد المطار.. وزير الطيران يعزى نظيره الروسى فى ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية.. الطقس السيئ يجبر طائرتين متجهتين إلى الإسكندرية للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة.. والقبض على راكبة متجهة للسودان لحيازتها مخدرات

وزير الطيران يبعث رسالة تعزية لنظيره الروسى فى ضحايا طائرة ساراتوف الروسية

وزارة الطيران تشارك فى بمعرض الكتاب بورش عمل لنشر الثقافة الجوية

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة