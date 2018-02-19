وزير الطيران يستقبل سفير جمهورية مالى بالقاهرةالإثنين، 19 فبراير 2018 04:24 م
وزير الطيران يستقبل سفير جمهورية مالى بالقاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدنى بمكتبه، اليوم الاثنين، مامادو مانجارا سفير جمهورية مالى بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الطيران المدنى وخلال اللقاء تم بحث الية تطوير اتفاقية النقل الجوي بين مصر ودولة مالى .
ومن جانبه، أعرب سفير مالى عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون بين مصر ومالى فى مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى والاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال .
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