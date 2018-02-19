وزير الصحة: مازلنا نحدد معايير وفاة جذع المخ للبدء فى قبول التبرع بالأعضاء

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء ما زالت تُحدد بشكل دقيق معايير وفاة جذع المخ حتى يتم إقرار مسألة التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تغليط عقوبات جرائم زرع الأعضاء قلص من السمسرة وقضى عليها نسبيًا، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة فى متابعة الملف.

وأوضح وزير الصحة، أن اللجنة العليا لزرع الأعضاء بها أكثر من 20 أستاذًا ومتخصصًا يستطيعون إدارة الملف بشكل جيد.