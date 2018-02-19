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برعاية الرئيس السيسى..

وزارة الهجرة تطلق مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الأحد المقبل

الإثنين، 19 فبراير 2018 11:58 م
وزارة الهجرة تطلق مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الأحد المقبل وزيرة الهجرة نبيلة مكرم


كتب محمود راغب
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تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لإطلاق مؤتمرها "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذى يعد النسخة الثالثة لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع لربط العقول المهاجرة والعلماء بالوطن، حيث ينطلق المؤتمر فى محافظة الأقصر، الأحد المقبل ولمدة يومين، بمشاركة حوالى 21 عالمًا من علماء المصريين فى الخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

 

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هذه المؤتمرات تأتى ضمن تكليفات الحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم فى حل هذه القضايا والمشكلات، وفى تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

 

وسيجمع المؤتمر عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، كما أن بعضهم له إنجازات فى مجال الزراعة بالمناطق التى تعانى نقصًا مائيًا قد يصل إلى حد الندرة المائية.

 

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن قرار الوزارة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضى المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التى تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة فى المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتى الرى والزراعة.

 

ويعد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع"، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التى تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن.

 

وكانت الوزارة قد عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" فى ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالمهجر ونتج عنه قرارات وتوصيات هامة تم تنفيذ عدد منها، وما زال يجرى تنفيذ المتبقى منها، والمؤتمر الثانى جاء تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى انعقد فى يوليو 2017، وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائى حققن نجاحات مشرفة فى بلاد المهجر.

 


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