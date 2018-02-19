وحدات حماية الشعب الكردية تنفى الاتفاق على دخول الجيش السورى إلى عفرين





كتب أحمد عبد الرحمن

نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التوصل لاتفاق مع دمشق لدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين للمساعدة فى صد هجوم تركى، وذلك بحسب فضائية سكاى نيوز عربية.