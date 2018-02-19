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وحدات حماية الشعب الكردية تنفى الاتفاق على دخول الجيش السورى إلى عفرين

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:53 م
وحدات حماية الشعب الكردية تنفى الاتفاق على دخول الجيش السورى إلى عفرين عفرين - أرشيفية


كتب أحمد عبد الرحمن
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نفت وحدات حماية الشعب الكردية، التوصل لاتفاق مع دمشق لدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين للمساعدة فى صد هجوم تركى، وذلك بحسب فضائية سكاى نيوز عربية.

 


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