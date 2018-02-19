والدة طفل أسيوط تشكر رجال الشرطة: أنقذوا ابنى من الموت المحقق





كتب محمود عبد الراضى

قالت والد طفل أسيوط، الذى سقط من الطابق الثالث وأنقذه أمناء الشرطة، إن رجال الأمن تكاتفوا لانقاذ ابنها، موجهة الشكر لرجال الشرطة الذين أنقذوا حياة ابنها من الموت المحقق، وضحوا بحياتهم من أجله.

وشهدت محافظة أسيوط، أثناء قيام أمناء الشرطة كميل فتحى جيد وحسن سيد على و صبرى محروس عزيز من قوة قسم شرطة ثانى أسيوط"، بأعمال تأمين المنشآت أسفل أبراج الوطنية الكائنة بشارع الجمهورية بدائرة القسم، قيام أحد الأطفال "يبلغ من العمر 5 سنوات" بالتدلى من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث، ومحاولته التشبث بسورها مما أدى لسقوطه، فبادروا بالتقاطه والإمساك به، حيث لم يُصب الطفل بأية إصابات فى حين نتج عن ذلك إصابة أمين الشرطة الأول، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة بأسيوط لتلقى العلاج اللازم.

كان الأمناء الثلاثة، قد أحضروا "سجادة" وقفوا بها أسفل العقار، وسرعان ما سقط الطفل من الطابق الثالث، ليجد السجادة وأمناء الشرطة فى انتظاره، لتتلقفه أيدهم قبل الأرض، مما أدى لإصابة أحدهم، نقل للمستشفى للعلاج.

أمناء الشرطة الثلاثة أكدوا للأهالي الذين تجمعوا بمحيط الحادث وقدموا الشكر للرجال الأمن، أنهم لم يفعلوا سوى الواجب، وأن حياة المصريين جميعاً في أعناقهم ومسئولة منهم، مؤكدين أنهم مؤمنين برسالتهم النبيلة، وأن الله اختارهم لانقاذ نفس طفل برىء، إيماناً منهم بأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية أن يقظة وبطولة أمناء شرطة الثلاثة أثناء خدمتهم أنقذت حياة الطفل عقب سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث، فى ضوء المسئولية الإجتماعية الواقعة على عاتق رجال الشرطة والتى يُعد درء المخاطر عن المواطنين أحد أبرز أوجهها.

أسرة الطفل، أكدوا أنهم مهما قدموا من كلمات شكر فلن يفى ذلك ما قام به رجال الشرطة من بطولة، مؤكدين أنهم أعادوا الحياة لقلوبهم بعد انقاذ الطفل الصغير من الموت المحقق.

وقالت أسرة الطفل،:" نشكر وزارة الداخلية ووزيرها اللواء مجدي عبد الغفار، ورجاله العيون الساهرة، الذين يحموا حياة المصريين، أنتم صُناع الأمن والأمان في هذا البلد".

وحرص الأهالى على التقاط الصور السليفى مع الطفل الصغير عقب انقاذ حياته، حيث أصبح حديث مدينة أسيوط بأكملها.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى مدونات شكر، حيث تبارى الأهالى بمحافظة أسيوط في تقديم الشكر لرجال الشرطة، وتزينت الصحفات الشخصية للأهالى بأسيوط بصور الطفل الصغير، وتداولوا مقطع فيديو تم تصويره أثناء سقوط الطفل من الطابق الثالث، يظهر شجاعة رجال الشرطة، وإسراعهم لإنقاذ حياة الطفل الصغير لدى سقوطه من أعلى، وإصابة أمين شرطة، والذى ضحى بنفسه حتى لا يتعرض الطفل الصغير لمكروه، وأكد رواد الفيس بوك أن أمناء الشرطة ليسوا جميعاً "حاتم"، فإذا كانت هناك حالات فردية تخطىء ويتم عقابها، فهناك المئات من أمناء الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل المواطنين.



