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نيوزيلندا تحذر من تعطل حركة الطيران بسبب الإعصار جيتا

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:47 ص
نيوزيلندا تحذر من تعطل حركة الطيران بسبب الإعصار جيتا اعصار -ارشيفية


رويترز
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حذرت شركة طيران نيوزيلندا، اليوم الاثنين، من أن الرحلات الجوية من نيوزيلندا وإليها ستشهد ارتباكا كبيرا هذا الأسبوع بسبب الإعصار جيتا الذى من المتوقع أن يجتاح البلاد يوم الثلاثاء وحثت الركاب على تأجيل سفرهم.

وقالت الشركة فى تحذير على موقعها الإلكتروني"نتوقع حدوث خلل كبير لشبكتنا الداخلية بالإضافة إلى بعض الرحلات الدولية خلال الأسبوع المقبل". وقالت الشركة إنها لن تعوض الركاب عن أى تكاليف أو غرامات مثل الفنادق والوجبات إذا تعطلت الرحلات المقررة.

وأضافت"أى راكب يختار مواصلة رحلته كما هو مقرر لابد أن نوضح له أنه يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية"، وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن الحكومة تراقب عن كثب الإعصار وتحث الناس على أن يأخذوا تحذيرات الدفاع المدنى على محمل الجد.

 

 


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