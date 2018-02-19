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الإثنين، 19 فبراير 2018 09:51 م
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ننشر أسماء 76 من المقبولين في مسابقة مديرية الطب البيطري بأسيوط

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:53 م
ننشر أسماء 76 من المقبولين في مسابقة مديرية الطب البيطري بأسيوط المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط نتيجة مسابقة مديرية الطب البيطرى لاختيار المتقدمين للتعيين في وظيفة طبيب بيطري ثالث بمديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط والتي أسفرت عن اختيار 80 طبيب للتعيين بالدرجة المالية الثالثة بالمديرية من ضمنهم 4 درجات للمعاقين .

وأشار المحافظ الى أنه قرر تشكيل لجنة لاجراء الاختبارات والاشراف على المسابقة طبقا للقرار رقم 10 لسنة 2018 وتقدم للمسابقة 798 متقدم وذلك لشغل 80 وظيفة طبيب بيطري ثالث بالمديرية من ضمنهم نسبة 5% للمعاقين بعد استيفاء الشروط اللازمة للمسابقة والتأكد من إجراءات الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين .

وقال الدكتور محمد بخيت إبراهيم مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط أن اختبارات اللغة الانجليزية والكمبيوتر والمقابلات الشخصية التى تم إجرائها للمتقدمين تحت اشراف اللجنة التى شكلها الوزير المحافظ برئاسة الدكتور ممدوح على كامل مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري ووكيل المديرية أسفرت عن فوز 76 متقدم وتخصيص 4 وظائف للمعاقين.

 

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