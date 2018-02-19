نقابة البيطريين تخاطب مجلس الدولة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى





كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد الغندور، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للبيطريين، إن اللجنة خاطبت مجلس الدولة لطلب الإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات بكل المحافظات والمقرر لها 13 أبريل المقبل.

وأوضح "الغندور"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم عمل مقر انتخابى بكل محافظة بواقع 27 لجنة، بالإضافة إلى اللجنة العامة، لافتا إلى أن عدد اللجان حوالى 42 لجنة، مشيرا إلى أن الإشراف القضائى على الانتخابات بدأ بالفعل منذ بدء تلقى الطعون على أسماء المرشحين، وإعلان القوائم النهائية.