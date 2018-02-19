نزع نحو 3 آلاف لغم فى اليمن بمساعدة إماراتية

أ ف ب

أعلن مصدر عسكرى يمنى لوكالة الأنباء الإماراتية، الاثنين، أنه وبدعم من قوات التحالف العسكرى فى اليمن بقيادة السعودية، تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية من نزع نحو 3 آلاف لغم فى مناطق سيطرتها فى محافظة صعدة شمال غرب اليمن.

وقال المصدر العسكرى إن "ميلشيات الحوثى الإيرانية زرعت كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة"، موضحا أنه "تم إبطال مفعول أكثر من ألف لغم و عبوة ناسفة فى منطقة مندبة بينما تمكنت الفرق الهندسية من العثور على ألفى لغم وعبوة ناسفة زرعتها المليشيات الإنقلابية فى المناطق التى استعادتها قوات الشرعية فى مديرية باقم".

ولفت المصدر إلى أن الألغام والعبوات "تنوعت ما بين الألغام الفردية وأخرى للعربات والمدرعات".