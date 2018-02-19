نائب يهدى البابا تواضروس درعا تذكاريا بمناسبة تدشين كنيستى القديس مكاريوس





البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

أهدى عبد الهادى إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بدر ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، درعا تذكاريا للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك نيابة عن أعضاء مجلس النواب بمناسبة تدشين كنيستى القديس مكاريوس السكندرى، والثلاث مقارات القديسين بقرية الكفاح مركز بدر.

كما أهدى عضو مجلس النواب، درعا مماثلا للمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ونيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية والخمس مدن الغربية.

كان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس صلاة القداس بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى الذى تم تدشينه صباح اليوم الإثنين، حيث تم تدشين كنيستى القديس مكاريوس السكندرى، والثلاث مقارات القديسين بق مركز بدر.