نائب يهدى البابا تواضروس درعا تذكاريا بمناسبة تدشين كنيستى القديس مكاريوس

نائب يهدى البابا تواضروس درعا تذكاريا بمناسبة تدشين كنيستى القديس مكاريوسالإثنين، 19 فبراير 2018 07:20 م
لحظة اهداء الدرع للبابا تواضروس
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
إضافة تعليق
أهدى عبد الهادى إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بدر ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، درعا تذكاريا للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك نيابة عن أعضاء مجلس النواب بمناسبة تدشين كنيستى القديس مكاريوس السكندرى، والثلاث مقارات القديسين بقرية الكفاح مركز بدر.
كما أهدى عضو مجلس النواب، درعا مماثلا للمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ونيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية والخمس مدن الغربية.
كان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس صلاة القداس بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى الذى تم تدشينه صباح اليوم الإثنين، حيث تم تدشين كنيستى القديس مكاريوس السكندرى، والثلاث مقارات القديسين بق مركز بدر.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة