نائب رئيس جامعة الإسكندرية: الالتزام بخريطة الفصل الدراسى الثانى ضرورة





الإسكندرية - هناء أبو العز

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على أهمية الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى التى تنتهى فى 24/5/2018، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى فى 26/5 وتنتهى فى 14/6/2018، وذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والتعليم صباح اليوم الاثنين19/2/2018.

وأكد الدكتور هشام جابر على دور الجامعة فى تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية وعمل سلسلة من اللقاءات التنويرية لتوعية الطلاب بضرورة المشاركة فى الحياة السياسية بمختلف الكليات، ودعا إلى المشاركة فى لقاء المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق فى رحاب جامعة الإسكندرية لعرض الإنجازات فى المشروعات القومية الكبرى بمصر، وتطوير محافظة الإسكندرية وتنميتها معمارياً.

وأشار أيضًا إلى المستوى المتميز لمنتخب جامعة الإسكندرية فى الموسيقى والكورال، وذلك خلال مشاركته فى مسابقة إبداع التى تجرى فى هذه الفترة.

ووافق المجلس على تعميم تجربة كلية الطب فى إنشاء مركز للدعم النفسى لطلاب الكلية، من خلال إنشاء مركز للدعم النفسى لطلاب جامعة الإسكندرية بدايةً من العام الدراسى القادم 2018/2019.

وأكد الدكتور هشام جابر على ضرورة عقد ورش عمل وتدريب الأساتذة على منهج حقوق الإنسان ومكافحة الفساد فى جميع كليات جامعة الإسكندرية، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم المقرر فى جميع جامعات مصر وتحويله إلى مقرر إلكترونى.

ووافق المجلس على استحداث برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة بكلية العلوم، كما وافق على تشكيل لجنة لدراسة المقترح المقدم من الكلية بتقديم برنامج جديد بعنوان "الدبلوم المهنى فنى مختبر بيولوجى"، والمقدم من قسم النبات والميكروبيولوجى.

واستعرض المجلس قيام قسم نظم المعلومات بكلية التجارة بوضع منظومة إلكترونية لتسجيل النتائج لطلاب البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق.

ووافق المجلس على تشكيل لجان لدراسة اللوائح الداخلية بكلية رياض الأطفال بنظام الساعات المعتمدة وكلية الدراسات الاقتصادية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وكلية الطب بنظام الساعات المعتمدة والنظام الجديد لتصبح الدراسة خمس سنوات دراسية فضلاً عن سنتيـن تدريب (امتياز).