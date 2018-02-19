نائبة وزيرة السياحة تفتتح برنامج تدريب الكوادر العربية لتنمية مهارات القطاع

كتبت ميرفت رشاد

افتتحت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزيرة السياحة، البرنامج التدريبى للكوادر العربية، بحضور السفير نجيب المنيف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الخارجية وبحضور لوكلاء وزارة السياحة.

وقالت نائبة وزيرة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن انعقاد البرنامج التدريبى يأتى فى إطار تنمية مهارات الموارد البشرية بالقطاع السياحى والفندقى لمدة 5 أيام، لافتة إلى أن هذا البرنامج يشارك فيه متدربون من تونس والسعودية وسلطنة عمان واليمن.

وأضافت، أنه تم عرض الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة مع إلقاء الضوء على ترتيب التنافسية للدول العربية، وحصة كل من شمال افريقيا والشرق الأوسط فى السياحة والعلاقات القوية التى تربط الدول العربية ومصر، مشيرة إلى أن السياحة البينية هى صمام الأمان لدفع الحركة السياحية ولتوليد أعلى الإيرادات السياحية.

ويشارك فى هذا البرنامج التدريبى التثقيفى كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وهيئة التنمية السياحية وقطاع المنشآت الفندقية ومستشار الوزيرة للسياحة الخضراء والطاقة .

وسيتخلل هذا البرنامج زيارات ميدانية تعليمية لبعض الفنادق للتعرف على آليات التفتيش ومراقبة الجودة ومركز القيادة الآمنة، بالإضافة لزيارات للمعالم الثقافية والأثرية.