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الإثنين، 19 فبراير 2018 08:28 م
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موعد الطرح العام لأرامكو السعودية يعتمد على منحنى أسعار النفط فى الأجل الطويل

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:49 م
موعد الطرح العام لأرامكو السعودية يعتمد على منحنى أسعار النفط فى الأجل الطويل ارامكو ارشيف


(رويترز)
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سؤالٌ ملحٌ يطرح نفسه فى قطاع النفط العالمى الآن: متى ستعطى السعودية إشارة البدء لإدراج شركة أرامكو النفطية فى سوق الأسهم؟

يركز الكثير من الخبراء فى القطاع على المستوى الحالى للأسعار، لكن مصدرين مقربين من الطرح العام الأولى يقولان إن هناك اعتبارا آخر مهما يفكر فيه مسؤولون سعوديون لطرح حصة تصل إلى خمسة بالمئة فى أرامكو، وهو المستوى الذى ستسجله الأسعار خلال عام إلى عامين.

وأبلغ المصدران رويترز بأن حكومة الرياض تحلل بعناية شكل منحنى الأسعار بأسواق النفط فى المستقبل، لأنها تنظر إلى الأسعار على أنها عامل مهم فى تحقيق قيمة مرتفعة لما قد يكون أكبر طرح عام أولى فى التاريخ.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرًا لسرية المعلومات، أن الوضع المثالى للأسعار خلال عام أو اثنين قادمين يقتضى أن ترتفع عشرة دولارات على الأقل إلى نحو 70 دولارا للبرميل، لكى تكون الحكومة راضية عن تنفيذ الإدراج.

وقال أحد المصدرين "متى ستأتى اللحظة المثالية؟ ... ربما يجب عليك أيضا أن تنظر إلى المنحنى الآجل للنفط... حيث إنه سيكون مهما للمستثمرين فى تقييم أرامكو".


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