مميش: عبور 165 سفينة قناة السويس بحمولة 11.5 مليون طن فى 3 أيام





الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال لـ 3 أيام الماضية من الجمعة،وحتى أمس الأحد عبور 165 سفينة بحمولة 11.5 مليون طن.

وأشار الفريق مميش، إلى أن الزيادة فى أعداد السفن والحمولات نتيجة الدور الإيجابى للسياسات التسويقية التى أتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل، لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة شهدت قناة السويس عبور 52 سفينة بحمولة 3 ملايين و600 ألف طن، وأن يوم السبت شهد عبور 57 سفينة بحمولة 3 ملايين و900 ألف طن، كما عبرت أمس الأحد 56 سفينة بحمولة 4 ملايين طن من الاتجاهين، لصل إجمالى عبور السفن خلال الـ 3 أيام فقط 165 سفينة بحمولة 11 ملايين و500 ألف طن.