مقتل 12 حوثيا جراء غارات للتحالف العربى بمديرية صرواح اليمنية

مقتل 12 حوثيا جراء غارات للتحالف العربى بمديرية صرواح اليمنيةالإثنين، 19 فبراير 2018 06:34 م
قوات التحالف العربى
عدن (أ ش أ)
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قُتل 12 مسلحا من مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، جراء غارات لطيران التحالف العربى، استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا فى مواقع متفرقة على أطراف مديرية صرواح بين محافظتى صنعاء ومأرب باليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مقاتلات التحالف العربى كثفت غاراتها على مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية فيما تبقى من مديرية صرواح الحدودية مع العاصمة صنعاء، ما أسفر عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.
كما استهدف التحالف العربى بثلاث غارات أخرى تجمعات للمليشيا الانقلابية فى مناطق متفرقة بين صنعاء و مأرب.
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