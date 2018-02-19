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الإثنين، 19 فبراير 2018 09:57 ص
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مقتل 11 حوثيا فى غارة للتحالف العربى بجبهة الساحل الغربى

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:34 ص
مقتل 11 حوثيا فى غارة للتحالف العربى بجبهة الساحل الغربى قصف جوى فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، بمقتل 11 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى غارة جديدة للتحالف العربى استهدفت موقعا لهم فى جبهة الساحل الغربى.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، عن المصادر، قولها، "إن الغارة الجوية نفذت على موقع للحوثيين فى منطقة المغرس بمديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربى"، يذكر أن 29 مسلحا من ميليشيات الحوثى قتلوا - فى وقت سابق - جراء غارات للتحالف العربى ومواجهات مع قوات الشرعية اليمنية فى جبهة الساحل الغربى، حيث تركزت المعارك فى المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحى، كما تم استهداف مركبات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى، كانت قادمة من منطقة جبل رأس إلى الجراحى.


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