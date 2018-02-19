مقتل قيادى حوثى بارز فى "البيضاء" بوسط اليمن

مقتل قيادى حوثى بارز فى "البيضاء" بوسط اليمنالإثنين، 19 فبراير 2018 07:19 م
الحوثيين
صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر محلية يمنية بأن قياديا حوثيا بارزا قتل، اليوم الاثنين، برصاص أحد المواطنين فى محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأضافت المصادر- وفقا لفضائية (العربية) الإخبارية- أن (أبو خالد فرحات الكحلانى) مشرف مليشيات الحوثى الانقلابية بمحافظة البيضاء، لقى مصرعه برصاص أحد المواطنين بمديرية (الطفة) بالمحافظة مع 4 من مرافقيه.
من جانبهم، أوضح شهود عيان أن مقتل القيادى الحوثى ومرافقيه حدث فى سوق أسماع بمركز مديرية الطفة، حيث اقتحم المشرف الحوثى مع مرافقيه السوق لابتزاز التجار وإجبارهم على دفع أتاوات مالية بالقوة.
وتشهد محافظة البيضاء معارك متواصلة مع المليشيات الانقلابية فى عدد من الجبهات، حيث يواجه الحوثيون منذ انقلابهم واجتياحهم للمحافظة مقاومة شعبية شرسة.
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