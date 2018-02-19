معدن النحاس ينخفض بعد أفضل أسبوع له فيما يزيد عن عام

معدن النحاس ينخفض بعد أفضل أسبوع له فيما يزيد عن عامالإثنين، 19 فبراير 2018 03:25 م
بورصة أوروبا - أرشيفية
رويترز
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نزل النحاس اليوم الاثنين بعدما دفع تعافى الدولار بعض المشترين لجنى أرباح بعد أكبر مكسب أسبوعى فيما يزيد عن عام.
وصعد المعدن الذى يستخدم فى البناء على نطاق واسع الأسبوع الماضى إذ أدى التعافى فى أسواق الأسهم لزيادة الإقبال على المخاطرة فيما هوى الدولار ليزيد من إغراء أسعار الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.
ونزل النحاس فى بورصة لندن للمعادن 0.8% إلى 7172.50 دولار للطن.
ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الألومنيوم 0.1 % إلى 2210.50 دولار للطن بينما هبط النيكل 1.9% إلى 13 ألفا و660 دولارا للطن بعدما زاد 7% الأسبوع الماضي.
ونزل الزنك 0.3 % إلى 3564 دولارا للطن والرصاص 0.8% إلى 2592 دولارا والقصدير 0.2% إلى 21 ألفا و700 دولار للطن.
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