معاون وزير التعليم الأسبق يقترح نقل طلاب سيناء للمجمع التعليمى بالإسماعيلية





كتب محمود طه حسين

أعلن طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق عن مقترح يخص طلاب محافظة شمال سيناء، موجها رسالة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قائلا: مش كفاية ابدا إنك تدعم طلاب وتلاميذ سيناء بحذف درس ولا وحدة من منهج.. ولا كمان ينفع تبعت لهم قوافل هناك فى نظرا للأجواء التى تشهدها المحافظة.

وتساءل معاون وزير التربية والتعليم، أين إدارة الأزمات فين التفكير خارج الصندوق فى حالة الطوارئ التى تحدث حاليا، موضحا أنه يقترح نقل طلاب شمال سيناء "طلاب الثانوية العامة أو الشهادة الاعدادية إلى المجمع التعليمى بالإسماعيلية ويتم إقامتهم هناك بشكل دائم وتوفير احتياجاتهم من وسائل إعاشة وخلافه، موضحا من الممكن إرسال القوافل والمعلمين داخل المجمع فى الاسماعيلية.

وتابع معاون وزير التربية والتعليم الأسبق: لو تم تطبيق الأمر فسيكون تم إنقاذ الوضع التعليمى هناك ويساهم الأمر فى مساعد الجيش والشرطة وفى حالة استمرار الأمر حتى موعد امتحانات الثانوية العامة من الممكن إجراء امتحان الثانوية العامة داخل المجمع التعليمى بشكل آمن للجميع.