معارض إسرائيلى يطالب نتنياهو بالتنحى حتى انتهاء التحقيق معه





غزة (أ ش أ)

أعرب يائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد" الإسرائيلى اليوم الإثنين، عن وجهة نظره بأنه يتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يُنحى نفسه جانبا إلى أن تنتهى الأزمة القضائية وتحقيقات الشرطة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على نشرتها باللغة الإنجليزية عن لابيد قوله إن نتنياهو لا يحتاج إلى أن يتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء كنتيجة لتوصيات الشرطة الإسرائيلية، حيث يمثل أمام القضاء فى تهم فساد بما فى ذلك تلقى الرشوة ، ولكنه يجب أن يٌنحى نفسه جانبا لفترة من الوقت من أجل أن يتفرغ لنزاعه القضائى.

ويأتى حديث لابيد بعد يوم فقط من إصدار الشرطة الإسرائيلية توصيات فى تحقيقات ضد نتنياهو فى قضيتين منفصلتين فى الوقت الذى تستعد فيه قوات إنفاذ القانون لاستجواب رئيس الوزراء الإسرائيلى فى قضية ثالثة.

وأوضح أن الأمر لا يستدعى إعلان انتخابات مبكرة ولكن تعيين أحد أعضاء حزب الليكود بشكل مؤقت كرئيس للوزراء كما فعل الحزب من قبل حتى يتم حل هذه القضايا.

يُشار إلى أن نتنياهو مُتهم فى قضايا تتعلق بتلقى رشاوى متصلة بتسهيل صفقات لرجال أعمال وشراء غواصات لصالح الجيش الإسرائيلى ، ففى القضية (1000) يواجه نتنياهو وزوجته اتهامات تتعلق بتلقى هدايا غير مشروعة تقدر بحوالى 282 ألف دولار من الملياردير الإسرائيلى أرونين ميلتشان ، وفى القضية (2000) يتهم بتلقى هدايا غير مشروعة من مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرونين موزيس.

وفى القضية (3000) ، يواجه نتنياهو الاتهام بالفساد فى صفقة شراء غواصات من ألمانيا بمليارات الشيكلات لصالح البحرية الإسرائيلية.

وقد أنكر نتنياهو القيام بأى أفعال مخالفة خلال التحقيقات فى القضايا السابقة.