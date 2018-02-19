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مصرع و إصابه 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالمحلة

الإثنين، 19 فبراير 2018 02:09 ص
مصرع و إصابه 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالمحلة حادث تصادم - أرشيفية


الغربية - عادل ضرة
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لقي 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب شخص أخر باصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، يستقلونها بأول الطريق الدولى المحلة - كفر الشيخ، إنتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصاب للمستشفى العام.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بإنقلاب سيارة ملاكى بأول الطريق الدولى المحلة - كفر الشيخ، إنتقلت شرطة النجدة و3 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتم نقل3 جثث ومصاب رابع للمستشفى العام، تم تحرير محضر، واخطرت النيابة العامه. 
 
 

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