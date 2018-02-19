مصرع و إصابه 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالمحلة

حادث تصادم - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
لقي 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب شخص أخر باصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، يستقلونها بأول الطريق الدولى المحلة - كفر الشيخ، إنتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصاب للمستشفى العام.
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بإنقلاب سيارة ملاكى بأول الطريق الدولى المحلة - كفر الشيخ، إنتقلت شرطة النجدة و3 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتم نقل3 جثث ومصاب رابع للمستشفى العام، تم تحرير محضر، واخطرت النيابة العامه.
إضافة تعليق
جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية
من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة