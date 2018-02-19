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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:18 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية حادث - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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 لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت فتاة بإصابات مختلفة مابين كدمات وكسور نتيجة حادث تصادم سيارتين بالكيلو 24 طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز أبو صوير. 

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من العميد هشام مروان مامور مركز أبوصوير، بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل بمقطورة بالكيلو 24 طريق الإسماعيلية القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع أمل محمد جاد 52 عاما مقيمة بورسعيد قائدة السيارة وعبير عبدالسلام السيد صبح 47 عاما وحمادة إبراهيم مجاهد 42 عاما سائق مقيم بنى عبيد محافظة الدقهلية قائد السيارة النقل وإصابة بريهان عادل العفيفى 24 عاما بكالوريوس تجارة  ومصابة بكسور بالعمود الفقرى .    

 تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية العام، وتم نقل المصابة لمستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

ودلت التحريات، أنه أثناء قدوم السيارة الملاكى اتجاه الإسماعيلية للقاهرة انفجر إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها واجتياز الحاجز الفاصل بين الطريقين لتستقر بالجانب الآخر من طريق القاهرة الإسماعيلية لتصطدم بالسيارة النقل وعند قيام سائق السيارة النقل بمفاداة السيارة الملاكى انحرفت منه السيارة مما أدى إلى انقلابها.    

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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