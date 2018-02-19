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مصرع وإصابة 3 اشخاص فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:31 ص
مصرع وإصابة 3 اشخاص فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط حادث تصادم


أسيوط – هيثم البدرى
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لقى شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران فى تجدد خصومة ثأرين بين عائلتين بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بأسيوط.

كان  اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم يفيد وصول بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الشامية ووقوع متوفى ومصابين .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والاسعاف إلى مكان الاشتباكات وتبين مصرع "سعد ع. " 55 سنة واصابة "حسن م. " 51 سنة وراضى ع. 50 سنة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين الى مستشفى اسيوط الجامعى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة وضبط الجناة .

واشارت التحريات الاولية الى ان الاشتباكات سببها تجدد خصومة ثأرية قديمة بين العائلتين .

 

 


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تحدد خصومة ثأرية



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