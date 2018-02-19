مصرع طفل في حريق بمنزل بقرية فى منيا القمح بالشرقية





الشرقية – فتحية الديب

لقي طفل، يبلغ سنة ونصف، مصرعه، مساء اليوم، إثر نشوب حريق بسبب ماس كهربائي بمنزل أسرته بقرية شلشلمون بمنيا القمح، وأخطرت نيابة المنيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية "شلشلمون" بمنيا القمح، ما أسفر عن مصرع الطفل "عبدالسلام م ح" سنة ونصف، والذي عُثر على جثته بين تليفزيون المنزل وستارة احترقت بسبب ماس كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.