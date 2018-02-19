مصرع طفلة سقطت من شرفه منزلها بالإسكندرية





الإسكندرية أسماء على بدر

لقيت طفلة مصرعها، بعد أن سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع، بمنطقة الدخيلة، أثناء لعبها داخل الشرفة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور الدخيلة، بسقوط طفلة من شرفة الشقة، منطقة أبو يوسف وتوفيت .

بالإنتقال والفحص، تبين أنه اثناء قيام الطفلة "حنين محمد عثمان" 4 سنوات، باللهو بشرفة الشقة سكنها بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ، أختل توازنها وسقطت بالطريق العام، مما ادي لوفاتها.

تم سؤال والدها، "محمد عثمان عبد الرحيم" 33 سنة، سائق ومقيم بنفس العنوان، اكد ما جاء بالفحص والتحريات، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث، تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة .

تم اخطار الادلة الجنائية، وبالعرض على النيابة قررت تسليم جثمان الطفلة لاهليتها، والتصريح بالدفن.