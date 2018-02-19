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مصدر تركى: أردوغان يبحث مع روحانى التطورات فى سوريا

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:17 م
مصدر تركى: أردوغان يبحث مع روحانى التطورات فى سوريا روحانى وأدروغان


(رويترز)
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ذكر مصدر فى مكتب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إنه بحث فى اتصال هاتفى مع نظيره الإيرانى حسن روحانى التطورات فى مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومنطقة عفرين فى سوريا.

وقال المصدر إن الزعيمين بحثا كذلك الهجوم العسكرى التركى ضد الفصائل الكردية المسلحة فى شمال سوريا، وشددا على أهمية التعاون فى محاربة العناصر الإرهابية.

 


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