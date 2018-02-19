مسئول بلاتفيا: اعتقال مسئول البنك المركزى لطلبه رشوة مالية 100 ألف يورو

مسئول بلاتفيا: اعتقال مسئول البنك المركزى لطلبه رشوة مالية 100 ألف يوروالإثنين، 19 فبراير 2018 07:59 م
رئيس لاتفيا
ريجا (أ ش أ)
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كشف رئيس مكتب مكافحة الفساد فى لاتفيا، اليوم الإثنين، النقاب عن أن إعتقال محافظ البنك المركزى إلمارس ريمسفيكس أمس الأحد، يرجع إلى طلبه الحصول على رشوة مالية.
وقال رئيس المكتب جيكابس ستروم - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) - إن التحريات
الجنائية أثبتت أن ريمسفيكس طلب بالفعل رشوة مالية لا تقل عن 100 ألف يورو أو ما يعادل 124 ألف دولار أمريكى.
فى سياق منفصل ، أوقف البنك المركزى الأوروبى كافة مدفوعات بنك (ايه بى ال في) التجارى المحلى - ثالث أكبر مقرض فى لاتفيا - بسبب مخاوف تتعلق بالسيولة المالية بعدما اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بغسيل الأموال ، فيما نفى رئيس مكتب مكافحة الفساد وجود أية صلة بين هذه الإدعاءات الأمريكية والقبض على محافظ البنك المركزى والإجراءات الجنائية التى تجرى معه فى الوقت الراهن.
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