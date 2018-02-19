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"مرور الأقصر" يضبط سيارة ملاكى مسروقة من محافظة الجيزة منذ 6 أشهر

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:20 م
"مرور الأقصر" يضبط سيارة ملاكى مسروقة من محافظة الجيزة منذ 6 أشهر السيارة المضبوطة


الأقصر – أحمد مرعى
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نجحت إدارة مرور الأقصر، فى ضبط سيارة ملاكى مسروقة من محافظة الجيزة بعد 6 أشهر من سرقتها، وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام الحملى مساعد أول وزير داخلية لمنطقة جنوب الصعيد، بضرورة التصدى لكافة أنواع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.
 
البداية، كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بأنه لدى مرور الرائد بهاء أبو عايد ضابط مرور الأقصر، وقائد الطريق الزراعى الشرقى، فاشتبه فى سيارة ملاكى ماركة هيونداى إلنترا سوداء اللون موديل 2010 تحمل لوحات رقم  "18556" ملاكى المنيا، يقودها "ع.س.ح" 36 سنة سائق ومقيم بمدينة إسنا.
 
وبالكشف عليها بواسطة جهاز الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمرور، تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها منذ 6 أشهر من مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة فى المحضر رقم 7386 بتاريخ 12/6/2017، وأن السيارة ملك محمد خالد أحمد فكرى وأصل لوحاتها " س ى و 6489 "وحدة مرور مدينة 6 أكتوبر، وأنه تم تزوير رخص التسيير الخاصة بها واللوحات المعدنية وتغيير ملامحها وتحويل لون السيارة من اللون الذهبى الى اللون الأسود، على الفور تم التحفظ على السيارة بديوان إدارة المرور، وتحرر عن ذلك محضر رقم 578 إدارى مركز الأقصر.
 
 
 
 

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