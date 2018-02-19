مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يحتفل بمئوية "عبد الناصر" السبت





كتب محمود راغب

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، بجامعة عين شمس، السبت المقبل، ندوة احتفالا بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتأتى الندوة فى إطار الموسم الثقافى لعام2017-2018، وتزامناً مع احتفال المركز بمرور خمسون عاماً على تأسيسه.

كما يأتى ذلك احتفالا بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى تجسدت فى مسيرته آمال الشعب المصرى نحو الاستقلال والكرامة.

وسيحاضر فى الندوة السفير السفير علاء الحديدى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية عضو مجلس إدارة المركز، والدكتور محمد عبد الوهاب سيد أحمد، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتورة سعيدة حسنى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بالإسماعيلية بجامعة السويس، ويدير اللقاء الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط.