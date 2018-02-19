مرشح بـ"مهندسون فى حب مصر": القائمة تستهدف رفع معاش المهندس لـ2500 جنيه

مرشح بـ"مهندسون فى حب مصر": القائمة تستهدف رفع معاش المهندس لـ2500 جنيهالإثنين، 19 فبراير 2018 03:00 ص
اللواء مهندس هشام أبو سنة
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء مهندس هشام أبو سنة، المرشح رئيسا للنقابة الفرعية بالقاهرة ضمن قائمة مهندسون فى حب مصر، التى يرأسها المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، أن القائمة تستهدف زيادة معاش المهندس إلى ٢٥٠٠ جنيه شهريا.
وأضاف هشام أبو سنة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم زيادة المعاش إلى 2500 جنيه شهريا من خلال زيادة إيرادات النقابة، واستغلال أصولها بشكل جيد وتعديل قانون النقابة بما يسمح برفع الدمغات ورسوم النقابة التى لم تتحرك منذ السبعينيات.
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