محكمة عراقية تقضى بإعدام امرأة تركية أدينت بالانضمام لتنظيم داعش

محكمة عراقية تقضى بإعدام امرأة تركية أدينت بالانضمام لتنظيم داعشالإثنين، 19 فبراير 2018 09:49 ص
داعش - أرشيفية
رويترز
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قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، بإعدام امرأة تركية أدينت بالانضمام لتنظيم داعش.
من جانبه أكد مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس أن تنظيم داعش لايزال يشكل تهديدا رغم ما لحق به من هزائم فى العراق وسوريا، واصفا هزيمة داعش بمحاولة قتل أخطبوط متعدد الأذرع.
وقال كوتس - خلال مشاركته فى مؤتمر "ميونيخ" للأمن وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية أمس الأحد " داعش سيظل يشكل تهديدا، ويعود ذلك إلى أنه ليس مجرد تنظيم تقليدى، فلديه أيدولوجيا وعقيد، والدمج بين الأيدولوجيا والعقيد من شأنه أن يجعل التنظيم يصمد أمام كل الهزائم التى منى بها فى ميدان القتال".
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