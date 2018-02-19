محافظ دمياط يشهد نهائى بطولة الجمهورية للكونغوفو بنات

دمياط عبده عبد البارى

شهد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مباريتى نهائى وختام بطولة الجمهورية للكونغوفو (بنات سندة جميع المراحل ) بالصالة الرياضية المغطاة براس البر.

و رحب المحافظ بالحضور وفى مقدمتهم العميد محمد عاشور الأمين العام المساعد لإتحاد الإذاعة والتليفزيون و رئيس الاتحاد المصرى للوشوكونغ فو

وأضاف أن المحافظة شرفت باستقبال هذه البطولة على أرضها متمنيا استقبالها أعوام عديدة على أرض المحافظة و تسلم المحافظ درع الاتحاد من العميد عاشور كما أهداه المحافظ درع المحافظة .

جاء ذلك بحضور اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام ، اللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط ، والدكتور يحيى فوزى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للوشو كونغ فو، ومحمد البيلى رئيس منطقة الكونغوفو بدمياط ، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط

