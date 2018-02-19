محافظ دمياط يشهد نهائى بطولة الجمهورية للكونغوفو بنات

محافظ دمياط يشهد نهائى بطولة الجمهورية للكونغوفو بناتالإثنين، 19 فبراير 2018 12:25 ص
جانب من المباراة
دمياط عبده عبد البارى
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شهد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مباريتى نهائى وختام بطولة الجمهورية للكونغوفو (بنات سندة جميع المراحل ) بالصالة الرياضية المغطاة براس البر.
و رحب المحافظ بالحضور وفى مقدمتهم العميد محمد عاشور الأمين العام المساعد لإتحاد الإذاعة والتليفزيون و رئيس الاتحاد المصرى للوشوكونغ فو
وأضاف أن المحافظة شرفت باستقبال هذه البطولة على أرضها متمنيا استقبالها أعوام عديدة على أرض المحافظة و تسلم المحافظ درع الاتحاد من العميد عاشور كما أهداه المحافظ درع المحافظة .
جاء ذلك بحضور اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام ، اللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط ، والدكتور يحيى فوزى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للوشو كونغ فو، ومحمد البيلى رئيس منطقة الكونغوفو بدمياط ، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط
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