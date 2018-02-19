محافظ الغربية يبحث المنظومة الصحية بالمحافظة للقضاء على الأمراض المزمنة

محافظ الغربية يبحث المنظومة الصحية بالمحافظة للقضاء على الأمراض المزمنةالإثنين، 19 فبراير 2018 05:44 م
جانب من الاجتماع
الغربية - محمد طارق
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عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،اجتماعا بالديوان العام لمحافظة الغربية، لمتابعة المنظومة الصحية والقضاء على أمراض روماتيزم القلب ونشر التوعية الكاملة للقضاء على هذا المرض.
الاجتماع عقد بحضور الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب، والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة أمانى زهانة عضو المجلس الاستشارى لتنمية محافظة الغربية، والدكتور عبد القادر وكيل مديرية الصحة بالغربية.
وخلال الإجتماع أكد محافظ الغربية على دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة وعلى اهتمامه الكبير بصحة الأطفال، ووجه المحافظ وكيل مديرية الصحة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعمل الفحص الشامل للمواطنين لاكتشاف المصابين بفيروس سى وتقديم العلاج لهم بالمجان.
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