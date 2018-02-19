محافظ الدقهلية يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة وقرارات الرئيس الجريئة

الدقهلية - شريف الديب

ثمن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، جهود القوات المسلحة والشرطة والقرارات الجريئة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للقضاء على الإرهاب ليس فى سيناء وحدها ولكن داخل جميع ربوع مصر وعلى كافة حدودها وبجميع أرجائها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، بأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وكلاء الوزارات، رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مارس المقبل، أكد الشعراوى، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على الاستعداد التام بالعمل على التجهيز الكامل للانتخابات الرئاسية وإعداد المقارات الانتخابية واللجان الفرعية والمركزية وغرف العمليات بكافه الوسائل اللازمة لإجراء العملية الانتخابية فى سهولة ويسر، مشيراً لأهمية التنسيق مع كافه الأجهزة الأمنية لضبط الحالة الأمنية وتأمين المواطنين وعرض تقارير يومية عن الحالة العامة بنطاق كل مركز ومدينة وحى وقرية.

وأضاف المحافظ، أهمية تفعيل عمل رؤساء القرى والاستفادة منهم بأقصى قدر ممكن فى نطاق مسئولياتهم والمحاسبة الجادة للمقصرين منهم، مؤكداً ضرورة الاستعداد التام لموسم حصاد القمح وتجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول من المزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وبنك الائتمان الزراعى ومديرية التموين ومباحث التموين، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ 244 ألف فدان، ومن المتوقع أن تكون الإنتاجية على مستوى المحافظة 270 ألف طن، مشددًا على جاهزية الشون والصوامع لاستيعاب تلك الكميات، وكاميرات المراقبة، والنظافة التامة لأماكن التخزين، والتأمين الكامل لها.

ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة فى المهد على الأراضى الزراعية، والحفاظ على أملاك الدولة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقطاعات التنفيذية المختصة.

من ناحية أخرى، شدد الشعراوى، على الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولاً بأول إلى المقالب العمومية وتحفيز القائمين عليها بالوحدات المحلية ومنع إنشاء مقالب وسيطة، مشيراً لأهمية الاحتكاك الكامل بالمواطنين والتعرف عن قرب على مشاكلهم اليومية والحياتية وتوفير كافة احتياجاتهم اليومية من المرافق والخدمات "كهرباء، مياه شرب، مياه رى، صرف صحى، تمهيد طرق، توفير السلع بالجودة والكميات والأسعار المناسبة" من خلال التوسع فى إنشاء منافذ للبيع تتبع الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاعات التموين والغرفة التجارية، وتوفير منافذ بيع للدجاج المجمد واللحوم والخضراوات وأيضًا الأسماك.

وكلف المحافظ، مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة متابعة حالة الأسواق والتأكد من توافر السلع بالجودة العالية والتصدى لجشع المتاجرين بأقوات المواطنين، مشيرًا إلى تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

من ناحية أخرى، وجه محافظ الدقهلية، بأهمية متابعة الإجراءات الخاصة بالإعلان بالوحدات المحلية وجهات الولاية لأراضى الدولة لتقنين أوضاع واضعى اليد وفقًا للقانون، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مشيرًا لأهمية تعريف المواطنين بما تم وما يتم من إنجازات فى كافة القطاعات ليشعر المواطن أن الدولة ماضية فى تحقيق الإنجاز وراء الإنجاز من أجل صالح المواطنين، مما يساهم فى مشاركتهم الفعالة فى قضايا المجتمع والحفاظ على ما تم من إنجاز من أجل الأجيال المتعاقبة.