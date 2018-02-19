video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يدعو المشاركين بجلسة الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم بالأهرامات

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:16 م
محافظ الجيزة يدعو المشاركين بجلسة الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم بالأهرامات سامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

دعا اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة الوفود المشاركة بالجلسة العامة التاسعة لجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات، التى تقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على حفل عشاء وعرض للصوت والضوء بصفة محافظة الجيزة عضو الجمعية والمكتب التنفيذى ذلك يوم 20 فبراير الجارى .

 

وبالتنسيق مع وزارة الآثار والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية يقام هذا الحفل بحضور وفود من 48 دولة أورومتوسطية على أعظم خلفية فى العالم الأهرامات الثلاثة وأبو الهول حيث مسرح الصوت والضوء.

 

ويحضر الحفل العديد من الشخصيات الهامة من كبار رجال الدولة و الوزراء كما سيتم نقل وتغطية الحفل على أكثر من قناة فضائية من خلال عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

 

وقد أعلن سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، فى بيان له اليوم، عن أن كل الجهات القائمة على هذا الحفل فى ضوء المسئولية المجتمعية تهدف فى المقام الأول إلى استعادة  الحركة السياحية فى مصر خلال الفتره القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إلغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات لإقامة أوبرا عايدة مارس المقبل

تنظيم رحلات لمجندى الأمن المركزى بالجيزة لحضور عروض الصوت والضوء

مصر للصوت والضوء

سامح سعد

ابو الهول

كمال الدالى



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة