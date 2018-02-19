محافظ الجيزة يدعو المشاركين بجلسة الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم بالأهرامات





كتب عبد الحليم سالم

دعا اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة الوفود المشاركة بالجلسة العامة التاسعة لجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات، التى تقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على حفل عشاء وعرض للصوت والضوء بصفة محافظة الجيزة عضو الجمعية والمكتب التنفيذى ذلك يوم 20 فبراير الجارى .

وبالتنسيق مع وزارة الآثار والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية يقام هذا الحفل بحضور وفود من 48 دولة أورومتوسطية على أعظم خلفية فى العالم الأهرامات الثلاثة وأبو الهول حيث مسرح الصوت والضوء.

ويحضر الحفل العديد من الشخصيات الهامة من كبار رجال الدولة و الوزراء كما سيتم نقل وتغطية الحفل على أكثر من قناة فضائية من خلال عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

وقد أعلن سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، فى بيان له اليوم، عن أن كل الجهات القائمة على هذا الحفل فى ضوء المسئولية المجتمعية تهدف فى المقام الأول إلى استعادة الحركة السياحية فى مصر خلال الفتره القادمة.