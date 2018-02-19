محافظ البحر الأحمر يلتقى بممثلى شركات البترول بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل مساء اليوم الإثنين، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عدد من ممثلى شركات قطاع البترول، بديوان عام المحافظة لبحر الأحمر، لوضع آليه لدخول الشركات المتخصصة فى البترول فى مجال الخدمة المجتمعية بالمحافظة.

وكان من بين الحضور كلاً من المهندس محمد الشيمى رئيس شركة جنوب الوادى للبترول، والمهندس حاتم سرحان نائب شركة جنوب الوادى للمشروعات والمهندس طاهر الزفزافى نائب رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الوادى للاستكشافات والمهندس عمرو الكحكى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لتسويق البترول.

شمل اللقاء بعض المناقشات بشأن مستقبل الاكتشافات البترولية بالبحر الأحمر، ووضع آلية لدخول الشركات المتخصصة فى البترول فى مجال الخدمة المجتمعية بالمحافظة من جهة تطوير بعض أحياء المحافظة وتجميلها وزراعة الجزر والطرق بمدينة الغردقة مع وضع عقود صيانة دورية لها.

وأكد المحافظ أن سياسة التطوير والتجميل التى تنتهجها محافظة البحر الأحمر تعمل على دمج كل قطاعات ومؤسسات المحافظة فى شراكة بناءه من أجل تحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدن وأحياء المحافظة .

واوضح المحافظ بأنه سوف يتم مشاركة شركات قطاع البترول فى هذه العملية التطويرية، موضحًا أن العمل جارى على اختيار موقع لإقامة محطة لشركة النيل لتسويق البترول، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتوفير مساحة بمدن الجنوب للتنمية البشرية بها.