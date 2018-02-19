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الإثنين، 19 فبراير 2018 09:50 م
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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة الطب البيطرى واختيار 80 طبيبا.. صور

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:54 م
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة الطب البيطرى واختيار 80 طبيبا.. صور محافظ اسيوط يعتمد النتيجة


أسيوط - هيثم البدرى
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اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط نتيجة مسابقة مديرية الطب البيطرى لاختيار المتقدمين للتعيين فى وظيفة طبيب بيطرى ثالث بمديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط، والتى أسفرت عن اختيار 80 طبيبا للتعيين بالدرجة المالية الثالثة بالمديرية من ضمنهم 4 درجات للمعاقين .

 

وأشار الدسوقى، ألى أنه قرر تشكيل لجنة لإجراء الاختبارات والإشراف على المسابقة طبقا للقرار رقم 10 لسنة 2018 وتقدم للمسابقة 798 متقدم وذلك لشغل 80 وظيفة طبيب بيطرى ثالث بالمديرية من ضمنهم نسبة 5% للمعاقين بعد استيفاء الشروط اللازمة للمسابقة والتأكد من إجراءات الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين .

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بخيت إبراهيم مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إن اختبارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والمقابلات الشخصية التى تم إجراؤها للمتقدمين تحت إشراف اللجنة التى شكلها الوزير المحافظ برئاسة الدكتور ممدوح على كامل مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطرى ووكيل المديرية أسفرت عن فوز 76 متقدما وتخصيص 4 وظائف للمعاقين .

 

كانت الهيئة العامة للطب البيطرى قد أعلنت عن حاجتها لشغل 2156 وظيفة طبيب بيطرى للتعيين فى مديريات الطب البيطرى مع تخصيص 80 وظيفة منها لمحافظة أسيوط.

 

 

 
محافظ اسيوط يعتمد النتيجة
محافظ أسيوط يعتمد النتيجة

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة

 


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