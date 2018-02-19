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محافظة الجيزة تستضيف جلسة الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات غدًا

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:48 م
محافظة الجيزة تستضيف جلسة الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات غدًا اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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تبدأ غداً الثلاثاء الجلسة العامة التاسعة للجمعية الاورومتوسطية للاقاليم والمحليات والتى تستضيفها محافظة الجيزة على مدى يومى 20، 21 فبراير الجارى وذلك للمرة الأولى تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظى القليوبية وجنوب سيناء والأقصر والأمين العام بوزراة التنمية المحلية.

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى لاستثمار الحدث الذى يعد الأهم فى الترويج السياحى حيث تضم الجمعية 84 عضواً من الشركاء المتوسطيين والاتحاد الاوروبى.

 

وأكد الدالى فى تصريحات صحفية له أن المحافظة أعدت برنامج زيارة ثقافية للأعضاء المشاركين لمنطقة أهرامات الجيزة وزيارة دراسية لمنطقة معهد الأبحاث بالوراق ومنطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور كنموذج لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة .

 

وقال المحافظ أن اختيار الجيزة لإقامة اجتماع الجمعية يعكس الاستقرار السياسى والأمنى الذى تعيشه مصر فى السنوات الأخيرة.

 

وشهدت المحافظة خلال الأيام الأخيرة استعدادات مكثفة لاستقبال الوفود المشاركة وتعليق لافتات وإعلانات بشوارع المحافظة للاعلان عن اجتماع الجمعية.

 


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