محادثات بين استراليا وأمريكا والهند واليابان لطرح مبادرة الحزام والطريق





رويترز

قالت صحيفة استراليان فاينانشال ريفيو نقلا عن مسؤول أمريكى كبير إن استراليا والولايات المتحدة والهند واليابان تجرى محادثات بشأن برنامج مشترك للبنية الأساسية الإقليمية كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية التى تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات فى محاولة للتصدى لنفوذ بكين الآخذ فى الاتساع.

ونُقل عن المسؤول الذى لم يُنشر اسمه قوله إن الخطة التى تضم الشركاء الإقليميين الأربعة مازالت "ناشئة" و"لن تكون جاهزة بما يكفى لإعلانها" خلال زيارة رئيس الوزراء الاسترالى مالكولم ترنبول للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ولكن المسؤول قال إن هذا المشروع على جدول مباحثات ترنبول مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال هذه الزيارة ويجرى بحثه بجدية، وأضاف المصدر أن المصطلح المفضل هو وصف الخطة بأنها "بديل" لمبادرة الحزام والطريق الصينية وليس "منافسا" لها.

ونُقل عن المسؤول قوله"لا أحد يقول إنه يجب على الصين عدم بناء بنية أساسية. "الصين قد تبنى ميناء يكون غير مجد اقتصاديا بمفرده. قد نجعله مجديا اقتصاديا من خلال مد طريق أو خط للسكك الحديدية للربط مع هذا الميناء."

ولم يرد ممثلو ترنبول ووزيرة الخارجية جولى بيشوب ووزير التجارة ستيفن سيوبو على طلبات للتعليق.