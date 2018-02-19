مجلس جامعة قناة السويس يوافق على الندب لأعضاء هيئة التدريس





الإسماعيلية- جمال حراجى

وافق مجلس التعليم و الطلاب بجامعة قناة السويس على انتداب وندب أعضاء هيئة تدريس من داخل وخارج الجامعة للتدريس بكلية العلوم خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2017 - 2018 ، وذلك تماشيا مع قرارمجلس الجامعة السابق برئاسة الدكتور ممدوح غراب والذي يهدف الى ضم الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على إنتدابات أعضاء هيئة التدريس خاصة بالكليات الحديثة، مثل كلية التربية الرياضية للتدريس خلال الفصل الدراسي الثاني، كما وافق المجلس على إنتدابات أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة للتدريس بكلية التمريض خلال الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى، وذلك فى إطار السعي الدائم لجامعة قناة السويس لمواجهة العدد المحدود لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى بعض التخصصات .

كما ناقش المجلس التقريرالمقدم من الدكتور عمرو محمد مصطفى منسق حقوق الإنسان بالجامعة، عن تدريب منسقي "حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" التابع للمجلس الأعلى للجامعات

وطالب الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب فى بيان له ،الكليات بضرورة إستكمال باقى النتائج على برنامج ابن الهيثم، على ان يتم إظهارنتائج الكليات بالكامل الترم الثانى.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة تحديد ميعاد المؤتمر البحثي للطلاب لكل كلية للعام الأكاديمي 2017 - 2018 على ان يكون الحد الأقصى 12 ابريل القادم .

وناقش المجلس أيضا المذكرة المقدمة من عميد كلية التربية الدكتور مدحت صالح بشأن موافقة مجلس الكلية على إعادة مقترح تعديل اللائحة الداخلية لقسم الاقتصاد المنزلي لقبول طلاب الثانوية العام القسم الأدبي (ذكور وإناث) بحيث يتم قبول:-طلاب الثانوي العام القسم الادبى والعلمي(ذكور وإناث).

وشدد الدكتور طارق راشد على الإحاطة بضوابط حسن سير العملية الامتحانية وتم الموافقة على اللائحة المقدمه من كلية الصيدلة (لائحة التكنولوجيا الصيدلانية)، والموافقة على لائحة كلية التمريض طبقا للائحة الموحدة للجامعة.