ليلة سقوط عصابة الـ"7 عاطلين" محترفة السطو على رواد البنوك فى التجمع الخامس





كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 7 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بتكوين عصابة للسطو المسلح وسرقة 130 ألف جنيه من محاسب فى شارع التسعين بالتجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من"محمود.ى.أ"39 سنة محاسب بشركة فى شارع التسعين، أفاد فيه بأنه عقب صرف 130 ألف جنيه من فرع البنك بكارفور بالمعادى استقل السيارة رقم"ص ل 4756"، عائدا لمقر الشركة عمله وفور وصوله شارع التسعين فوجئ بسيارة يستقلها 4 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" تعترض طريقه وهددوه بأسلحة نارية بحوزتهم واستولوا منه على المبلغ كرها عنه ولاذوا بالفرار.

بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة فى خط سير المجنى عليه توصل رجال المباحث إلى هوية الجناة أثناء استقلالهم السيارة رقم" ر ل 8357" والتى استخدموها فى تتبع المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات تبين أن السيارة "مستأجرة"وفى حيازة كل من"عادل.ف" 32 سنة عاطل، و"إيهاب.ا" 39 سنة عاطل، مطلوب حبسه 19 سنة فى 32 حكم حبس جزئى"تبديد".

وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المتهمين ألقت الشرطة القبض عليهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى الجريمة بحوزتهما 8000 جنيه .

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "بلال.ر"32 سنة عاطل، مطلوب حبسه 20 شهرا فى 9 أحكام حبس جزئى " حيازة سلاح وضرب" ومطلوب سجنه 3 سنوات فى القضية رقم 9861 جنايات 6 أكتوبر لسنة 2015 "مخدرات" وسجنه 10 سنوات فى القضية رقم 12848 الفيوم لسنة 2014 "سرقة بالإكراه" وسجنه "سنة" فى القضية رقم، 240 الجيزة لسنة 2012"حيازة طلقات نارية"و"رامى.ز.ع"32 سنة عاطل، و"محمد.ز.ع"، عاطل و"سعيد .أ.س" عاطل وسابق اتهامه فى القضية رقم 12664 العمرانية لسنة 2014"سرقة بالإكراه"، و"محمد .ص.ك" 34 سنة عاطل.

وبالفحص تبين أن المتهمين"الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع" محبوسين بقسم شرطة الهرم على ذمة اتهمهم بالسرقة بالإكراه فى القضية رقم 2458 إدارى الهرم لسنة 2018.

وأقرا المتهمان المقبوض عليهما بأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة وباقى المبلغ والسيارة والأسلحة المستخدمة فى ارتكابها بحوزة المتهمين المحبوسين بديوان قسم الهرم.

وأضاف المقبوض عليهما باقتصار دورهما على تتبع المجنى عليه عقب خروجه من البنك وإبلاغ باقى المتهمين بخط سيره.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما والهاربين بسرقته بالإكراه، فتحرر لهما ملحقا للمحضر اللازم، وتولت معهما النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهما على ذمته كما قررت حبس الـ 5 المحتجزين بقسم الهرم نفس المدة على ذمة التحقيق .