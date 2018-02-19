ليبيا ترحل 250 مهاجرا إلى النيجر





رويترز

قال أحد مسؤولى الهجرة إن ليبيا رحلت 250 مهاجرا أفريقيا اليوم الاثنين (19 فبراير شباط) فى إطار برنامج للهجرة الطوعية.

ويساعد البرنامج، الذى تقوده المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع السلطة الليبية، على إعادة المهاجرين غير الشرعيين ممن تقطعت بهم السبل فى ليبيا إلى أوطانهم.

وقال صالح أبو دبوس مسؤول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فى مصراتة لرويترز "المستهدفين فى العودة لهذا اليوم جميعهم يحملون جنسية جمهورية النيجر من بينهم 100 مهاجر غير شرعى كانوا متواجدين داخل مركز مصراتة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. المئة وخمسون الباقون هم عمالة مقيمة فى مصراتة ويرغبون فى العودة فتم تمكينهم من العودة من خلال هذه الرحلة".

وليبيا هى البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا رغم أن الأعداد انخفضت بشدة منذ يوليو تموز بعدما بدأت السلطات الليبية وفصائل مسلحة منع المهاجرين من المغادرة تحت ضغوط من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية تم تسجيل عبور ما يربو قليلا على 3500 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا منذ بداية العام وهو ما يقل بنحو 60 فى المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.